Governo venezuelano lança Bolsa Pública de Valores

O anúncio do lançamento da Bolsa Pública foi feito na noite de ontem durante um programa da estatal Venezolana de Televisión (VTV). O objetivo é apoiar pequenos investidores, segundo a Agência Venezuelana de Notícias (AVN), também ligada ao governo. O presidente disse que a bolsa pública vai apoiar o pequeno investidor privado, as caixas de poupança e os aposentados, para que possam "comprar um título de uma empresa do Estado, de uma empresa privada, colocar suas aplicações".

A Superintendência Nacional de Valores, o órgão que regula o mercado de capitais, publicou ontem o regulamento da Bolsa Pública de Valores, que permite às "comunidades organizadas, institutos autônomos, empresas privadas, pequenas e médias empresas ou qualquer outra figura societária" participar como emissores de títulos. As regras estabelecem uma ampla lista de requisitos para a emissão de ações e bônus e permite a realização de transações a prazo com "um período de liquidação entre um e sessenta dias úteis para a bolsa". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.