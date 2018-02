Governos estrangeiros retiram cidadãos do Iraque O empenho do governo americano em conter as rebeliões no Iraque e preparar a transferência de poder sofreu um novo baque. Diante da onda de seqüestros de estrangeiros, vários governos pediram que seus cidadãos deixem imediatamente o território iraquiano. Com o seqüestro de quatro italianos e um jornalista de uma emissora francesa de televisão, as forças americanas de ocupação estimam em 40 o número de reféns, de 12 países, em mãos da guerrilha. Rússia, França, Portugal e República Checa (os dois últimos mantêm tropas no país) aconselharam seus cidadãos a partir. O primeiro-ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, aconselhou todos os civis portugueses a abandonar o Iraque o mais cedo possível, "já que nossas forças, nem as de nossos aliados, estão em condições de lhes oferecer proteção". As autoridades russas disseram estar prestes a preparar vôos para remover centenas de funcionários de diversas empresas que já anunciaram a retirada de seus empregados do país. Há mais de 600 russos no Iraque.