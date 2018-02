Governos locais da China devem mais de 20 tri de yuans

No Fórum para a Ásia de Boao, um encontro de empresários e políticos asiáticos, Xiang disse que as estimativas anteriores que apontavam dívidas dos governos locais em cerca de 11 trilhões de yuans subestimaram muito o valor devido. Ele não entrou em detalhes, mas parecia se referir a dados de 2011 do Escritório Nacional de Auditoria. A administração do país não publica informações regulares ou detalhadas sobre endividamento de gestões locais.

"A dívida de governos locais carece de transparência, mas a taxa geral de endividamento não é muito alta", afirmou. A relação entre o débito e o Produto Interno Bruto (PIB) chinês ficou em cerca de 40% no fim de 2012, praticamente inalterada ante o ano anterior, disse. A dívida dos governos locais se tornou uma fonte de preocupação na China, após uma onda de empréstimos contraídos para financiar um forte estímulo à infraestrutura na esteira da crise financeira global. As informações são da Dow Jones.