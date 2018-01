Governos precisam reformar economias da Europa, diz Draghi, do BCE

"Reformas estruturais que revertam a tendência para baixo no crescimento potencial são agora vitais para a zona do euro, por isso eu acredito, como um guardião da moeda, que nós temos o interesse legítimo em falar sobre elas", disse Draghi durante discurso na conferência anual do BCE em Sintra, Portugal.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro avançou 1,6%, em números anualizados, no primeiro trimestre, ou 0,4% na base trimestral. O BCE espera que a zona do euro cresça 1,5% neste ano e quase 2% em 2016 e 2017.

Draghi disse que as políticas do BCE ajudaram a economia da zona do euro a começar a melhorar, depois de um período difícil. "A perspectiva econômica para a zona do euro é melhor hoje do que tem sido nos últimos sete anos", defendeu. "O crescimento está melhorando, e as expectativas de inflação se recuperaram de seu ponto mais baixo."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do BCE disse que a política monetária pode levar a economia de volta para o seu potencial. "Reformas estruturais podem elevar esse potencial. E é a combinação dessas políticas de oferta e demanda que irá garantir estabilidade e prosperidade duradouras", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.