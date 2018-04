Governos precisam reprimir tráfico humano, diz ONU A globalização ampliou enormemente o tráfico humano na última década, e os governos devem agir urgentemente para combater essa atividade, disseram funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) e ativistas de direitos humanos na terça-feira. Na véspera do primeiro fórum global da ONU sobre o tráfico humano, em Viena, a premiada atriz Emma Thompson disse que é hora de acabar com este mercado bilionário. "Está crescendo muitíssimo", disse Thompson, presidente da Fundação Helen Bamber, de direitos humanos. "É a terceira maior economia à sombra, após drogas e armas." A ONU diz que cerca de 2,5 milhões de pessoas são submetidas a trabalhos forçados, exploração sexual, casamentos forçados e venda de órgãos. Cerca de 1.200 representantes de governos e ONGs, parlamentares, empresários e vítimas do tráfico, de 116 países, vão debater o problema nos próximos três dias. Eles vão discutir como localizar e impedir pagamentos dessas transações pela Internet, como usar a tecnologia para localizar as rotas mais frequentes, como estabelecer redes de apoio às vítimas e como criar um código de conduta para evitar o turismo sexual. O aumento do tráfico de pessoas coincide com uma revolução no acesso aos transportes e comunicações instantâneas mundo afora, disse Antonio Maria Costa, diretor-executivo do Escritório da ONU para Drogas e Crime. "Tudo isso facilitou coisas como o comércio e os serviços, [mas] também facilitou o tráfico de seres humanos", disse ele em entrevista coletiva. Um protocolo da ONU contra o tráfico humano, em vigor desde 2005, estabelece normas para a repressão, e agora os governos precisam criar leis e punir os responsáveis, disse ele. "Os governos não vêm fazendo muito. Mas o acordo internacional coloca o ônus sobre os países", explicou. Os organizadores vão defender a ratificação universal do protocolo da ONU, que já foi assinado por mais de 110 Estados. Também há uma necessidade premente de dados melhores, pois a maioria vem de fontes como reportagens jornalísticas, segundo Costa. De acordo com um recente relatório do departamento chefiado por ele, a maioria das vítimas é originária de ex-colônias britânicas, de países da Europa Central e Oriental, da África Ocidental e do Sudeste Asiático. A Europa Ocidental, a América do Norte e o Extremo Oriente são os principais destinos das vítimas. Mulheres e meninas são mais suscetíveis a se tornarem vítimas, e a exploração sexual é o abuso mais comum, segundo o relatório.