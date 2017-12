Grã-Bretanha ajudará a elaborar resolução sobre Iraque A Grã-Bretanha trabalhará junto aos Estados Unidos e outros membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para estabelecer uma resolução sobre o Iraque, disse o secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jack Straw. Na seqüência do discurso do presidente norte-americano, George W. Bush, Straw disse que "intensas discussões" ocorrerão nos próximos dias e nas próximas semanas para definir uma resolução. Straw se negou, no entanto, a dizer quando a resolução estará pronta. "Ninguém que tenha ouvido o discurso do presidente Bush pode ter dúvida sobre a ameaça imposta por Saddam Hussein e a responsabilidade que recaí sobre os ombros desta comunidade internacional nas Nações Unidas", disse Straw.