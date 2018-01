Grã-Bretanha, Alemanha e França fazem acordo sobre defesa Grã-Bretanha, França e Alemanha chegaram a um acordo sobre os planos de reforçar as capacidades militares da União Européia, ao mesmo tempo em que buscam tranqüilizar os temores dos EUA, de que a defesa européia levaria a um enfraquecimento da Otan. Os três grandes da União Européia buscaram apoio dos demais países do bloco, durante reunião sobre a futura Constituição da UE. O acordo prevê uma célula permanente de comando e planejamento militar da Europa baseada no QG da Otan em Mons, Bruxelas. Dali, os estrategistas europeus poderão se valer de recursos da Otan - com autorização dos demais membros da aliança - para lançar missões de paz. Os europeus também fortalecerão uma unidade estratégica na sede da UE, em Bruxelas, disse uma fonte que pediu para não ser identificada. Essa unidade poderá preparar ações independentes, como a missão de paz enviada pela França ao Congo neste ano.