Grã-Bretanha alerta para eventuais novos ataques O governo da Grã-Bretanha alertou sobre possíveis novos ataques terroristas na Turquia após os atentados de ontem. A polícia britânica alertou também para a possibilidade de atentados dentro do país. Os britânicos foram advertidos para evitar viagens à Turquia. "Temos informações que sugerem a possibilidade de tentativas de novos ataques", diz o site do Ministério do Exterior, segundo a BBC. Sete suspeitos detidos e motoristas de carros-bomba identificados A polícia turca deteve sete pessoas suspeitas de ligação com os atentados contra os alvos britânicos ontem. Os suspeitos estão sendo interrogados. Segundo informações da imprensa local, a polícia também identificou os suspeitos que teriam dirigido os carros-bomba, dois homens turcos chamados Azad Ekinci e Feridun Ugurlu. Segundo a Dow Jones, ambos teriam viajado para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em 28 de outubro. Ekinci era suspeito de ter participado do atentado de sábado contra duas sinagogas na Turquia. O Ministro das Relações Exteriores da Turquia confirmou as prisões. Sede e 159 agências do HSBC continuam fechadas A sede do HSBC no centro de Istambul, alvo de um dos atentados e ontem, e as 159 agências do banco na Turquia continuam fechadas hoje. No entanto, o banco mantém suas atividades no sistema financeiro local, com os operadores trabalhando em um local desconhecido. "Quatro horas após o ataque, eles já estavam de volta às mesas", comentou um operador à Dow Jones.