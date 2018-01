Grã-Bretanha alerta para risco de guerra nuclear na Caxemira O ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jack Straw, alertou que um confronto entre a Índia e o Paquistão pode levar a uma guerra nuclear. Straw, que pretende visitar a região na próxima semana em missão de paz, afirmou que o fato de ambos países não possuírem sistemas de controle mais desenvolvidos ajudou a evitar um conflito nuclear na Europa durante 40 anos da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, acrescentou, não há uma doutrina nuclear estabelecida ou canais diretos e secretos de comunicação entre governantes bem desenvolvidos, portanto, há risco de conflito nuclear. Straw disse também não acreditar que sua visita será suficiente para reduzir a tensão. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Abdul Sattar, enviou carta ao secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e ao Conselho de Segurança das ONU pedindo que pressionem a Índia para retomar as negociações com o governo paquistanês, a fim de cessar o conflito militar entre as partes na região da Caxemira. Cerca de um milhão de soldados de ambos países encontram-se na fronteira da Caxemira. A tensão na região cresceu na semana passada, após ataque a um campo do exército indiano por militantes islâmicos, no qual 34 pessoas morreram, entre elas crianças e esposas de soldados.