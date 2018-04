Grã-Bretanha avalia implicações da crise no Paquistão A Grã-Bretanha anunciou nesta segunda-feira que está considerando se o estado de emergência decretado pelo presidente paquistanês Pervez Musharraf poderá afetar os programas britânicos de ajuda e desenvolvimento para o Paquistão. "Nós estamos considerando as implicações para os nossos programas de desenvolvimento e assistências no Paquistão", disse a repórteres um porta-voz do primeiro-ministro Gordon Brown. "Queremos uma confirmação de que serão realizadas eleições em janeiro (2008), como programado". Musharraf alegou a presença de militantes e juízes hostis para declarar no sábado o estado de emergência no país. (Por Adrian Croft)