Grã-Bretanha avança em preparativos para casamento real

A Grã-Bretanha avança nos preparativos para o casamento do Príncipe William com Kate Middleton no dia 29 de abril.

A equipe responsável pelo evento inclui os funcionários do Palácio de Buckingham, mas fontes ligadas ao Príncipe reconhecem que os noivos estão supervisionando todos os aspectos do seu grande dia.

Os custos da cerimônia serão divididos entre as duas famílias

A cerimônia religiosa, na Abadia de Westminster (centro de Londres), terá início às 11h, hora local. Os convites serão enviados no próximo mês. Será feriado público no país.

No entanto, vários detalhes do casamento ainda não são conhecidos. Kate Middleton deseja manter em segredo tudo o que diga respeito ao vestido. Há rumores de que Bruce Oldfield seja o estilista. Oldfield é o criador de boa parte do guarda-roupa da princesa Diana.

Os noivos afirmam que querem que o casamento seja um exemplo do que a Grã-Bretanha tem de melhor. Eles sustentam que vão garantir uma grande celebração nacional. William e Kate só não querem que o evento seja muito extravagante. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.