Grã-Bretanha convoca 1.500 reservistas para o Iraque A Grã-Bretanha está convocando 1.500 reservistas para integrarem as suas forças militares no Golfo Pérsico, e ordenou que uma força anfíbia se desloque para a região. "Eu dei uma ordem para se executar a convocação de reservistas para algumas ações possíveis no Iraque", afirmou o secretário de Defesa britânico, Geoff Hoon, a parlamentares da Câmara dos Comuns. Hoon disse que seria "indesejável" revelar o número de tropas de reserva que estão sendo ativadas, mas declarou que o governo estava, inicialmente, convocando 1.500 soldados.