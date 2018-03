Grã-Bretanha convoca mais 6.000 reservistas O governo britânico convocou nesta quinta-feira outros 6.000 reservistas de suas forças militares para uma possível guerra com o Iraque. Em um comunicado à Câmara dos Comuns, o secretário de Defesa Geoff Hoon disse que as notificações serão enviadas nas próximas semanas. A Grã-Bretanha disse que está enviado 30.000 soldados ao Golfo Pérsico para uma possivel campanha bélica. O deslocamento inclui o mais amplo contingente de força naval britânica em 20 anos, formado por navios de guerra, um porta-helicópteros e um submarino, com 3.000 membros da infantaria da Marinha e 5.000 marines. No início do mês, quando anunciou o deslocamento, Hoon havia convocado 1.500 reservistas do Exército e disse que outros mais seriam chamados nas próximas semanas. A cifra de 6.000 inclui os 1.500 anteriormente convocados. Em 1991, cerca de 48.000 soldados britânicos participaram da guerra do Golfo Pérsico.