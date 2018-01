Grã-Bretanha dará título de cavaleiro a Bill Gates O Reino Unido concederá um título honorário de cavaleiro a Bill Gates, co-fundador da Microsoft Corp e o homem mais rico do mundo, por sua contribuição aos negócios na Grã-Bretanha, informa o governo. A honraria será concedida numa data ?conveniente para ambas as partes?, segundo a chancelaria britânica. Por não ser cidadão britânico, Gates não poderá passar a ser ?Sir William?, mas poderá passar a usar as letras K.B.E. após a assinatura. Esta é a sigla de ?Cavaleiro do Império Britânico?. ?O KBE honorário vem em reconhecimento a sua contribuição extraordinária à empresa, ao emprego e ao voluntariado no Reino Unido?, diz a chancelaria.