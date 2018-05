Grã-Bretanha decide hoje futuro de criador do WikiLeaks O governo da Grã-Bretanha afirmou ontem que recebeu um alerta sobre possíveis ataques contra suas páginas na internet. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, David Cameron, o conselheiro de Segurança Nacional, Peter Ricketts, disse que websites de ministérios do país podem ser alvos de ataques de ativistas pró-WikiLeaks antes da audiência judicial de Julian Assange, fundador do site, marcada para hoje, em Londres.