Grã-Bretanha destina mais fundos para a guerra O secretário do Tesouro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, disse que adicionará uma parcela de 750 milhões de libras esterlinas (US$ 1,2 bilhão) ao orçamento deste ano, para uma possível ação militar no Iraque. Anteriormente, o secretário já havia anunciado uma verba extra de um bilhão de libras para a Secretaria da Defesa. O Instituto Internacional para Estudos Estratégicos estimou que a participação da Grã-Bretanha em um possível conflito poderia custar entre 3,2 bilhões de libras e 3,5 bilhões de libras, praticamente o mesmo valor gasto por Londres na Guerra do Golfo, em 1991, descontada a inflação. O orçamento militar britânico em 2002 foi de 24 bilhões de libras.