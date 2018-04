Grã-Bretanha deve deixar Malvinas, diz Fidel

Fidel fez os comentários sobre a situação nas Malvinas no sábado, durante um encontro de nove horas com intelectuais que estão em Cuba para a 21ª edição da Feira Internacional do Livro de Havana. "É tão descarado o que fizeram. Até mandaram um barquinho, um destroier, um helicóptero com um príncipe que é piloto", disse Fidel ao escritor argentino Miguel Bonasso, presente no auditório.

Na sexta-feira, o chanceler argentino, Héctor Timerman, denunciou perante a Organização das Nações Unidas (ONU) o envio de um submarino nuclear britânico ao Atlântico Sul. As informações são da Associated Press.