Grã-Bretanha e Colômbia fazem operação contra o tráfico As policias da Grã-Bretanha, Colômbia e Espanha promoveram buscas em casas e fizeram prisões numa operação conjunta contra uma grande rede de narcotráfico e lavagem de dinheiro. Uma centena de policias participaram da ação, em Londres, contra a liderança do que seria a maior gangue de drogas que já operou em território britânico. Dez homens e duas mulheres foram presos nas buscas em 23 endereços de Londres, e a polícia confiscou US$ 412.500 em dinheiro. Na Colômbia, a polícia local prendeu 16 pessoas e duas outras foram detidas na Espanha. A Polícia Nacional da Colômbia confiscou cerca de US$ 40 mil em dinheiro, veículos, armas, equipamentos de comunicação e documentos nas cidades de Cáli e Pereira. Também foram descobertos depósitos em bancos e em casas de câmbio, provenientes da Europa, no valor de US$ 17,5 milhões. Em Londres, o inspetor chefe Martin Molloy, diretor da Unidade de Projetos Especiais, que dirigiu as operações de hoje, disse que 90% dos presos são colombianos.