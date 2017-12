Grã-Bretanha é condenada por violação do direito à vida O Reino Unido foi declarado hoje culpado por violação do "direito à vida" na Irlanda do Norte pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede na cidade francesa de Estrasburgo. A corte considerou que os britânicos adotaram uma política de "atirar para matar" que resultou na morte de 12 pessoas, 10 delas membros do proscrito Exército Republicano Irlandês (IRA). O governo de Londres deverá pagar agora uma indenização de 10.000 libras esterlinas (cerca de US$ 16.000) a cada uma das 12 famílias das vítimas. Julgando os incidentes separadamente, ocorridos entre 1982 e 1992, a corte européia decidiu que a Grã-Bretanha violou o Artigo 2 da Convenção sobre Direitos Humanos, que garante o direito à vida. As famílias decidiram levar os casos à corte européia em abril passado, argumentando que lhes teria sido negado o direito de "uma investigação efetiva" sobre as mortes na Grã-Bretanha. Oito das 12 pessoas mortas na Irlanda do Norte formavam parte do comando do IRA que tinha programado um ataque contra a base policial britânica em Loughagall, em maio de 1987. As forças britânicas foram acusada naquela oportunidade pelos familiares das vítimas de "disparar para matar". Depois do anúncio do veredito, os parentes das vítimas exigiram que a polícia e os soldados envolvidos nos tiroteios sejam acusados de homicídio.