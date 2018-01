Grã-Bretanha é vulnerável a ataques, diz especialista A Grã-Bretanha não está preparada para eventuais ataques terroristas como os de 11 de março em Madri, afirmou hoje o diretor da Sociedade de Planejamento e Emergência do país, Partick Cunningham. Em uma entrevista ao jornal Independent on Sunday, o especialista britânico indicou que "partes vitais" da rede de planejamento e emergência da Grã-Bretanha "não estão preparadas para eventuais ataques terroristas em grande escala". Além disso, chamou de "incrível e vergonhoso" que um país como a Grã-Bretanha "não cumpra com as expectativas de segurança antiterrorista". O responsável pela sessão de planejamento e emergência do sul da Inglaterra, Iain Hoult, disse que o país "está muito mal preparado" diante da possibilidade de ataques terroristas e acrescentou que esta situação de segurança "não se pode aceitar".