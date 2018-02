Grã-Bretanha eleva nível de alerta sobre ameaça terrorista

(Atualizada às 12h45) LONDRES - A Grã-Bretanha elevou o nível de seu alerta de ameaça terrorista nesta sexta-feira, 29, para "severo", o segundo nível mais alto, em resposta a possíveis ataques que poderiam estar sendo planejados na Síria e no Iraque, disse a secretária do Interior britânica, Theresa May.

"Isso significa que existe uma grande possibilidade de que ocorra um ataque terrorista, mas não há dados de inteligência que sugiram que um ataque é iminente", disse May em comunicado.

"A elevação do nível de ameaça está relacionada com os eventos na Síria e no Iraque, onde grupos terroristas estão planejando ataques contra o Ocidente. Algumas dessas conspirações possivelmente envolvem combatentes estrangeiros que viajaram da Grã-Bretanha e países da Europa para lutar nos conflitos", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A morte do jornalista americano James Foley há duas semanas no Iraque por um terrorista suspeito de ser britânico causou uma série de demandas por medidas de segurança adicionais e o temor de que pessoas que tenham viajado para Síria e Iraque voltem para a Grã-Bretanha com a intenção de realizar atentados. / REUTERS