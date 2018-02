Grã-Bretanha enfrenta 1ª greve de funcionários públicos em décadas Centenas de milhares de funcionários públicos municipais - de garis a arquitetos - participaram nesta quarta-feira de uma greve de um dia, fechando escolas, bibliotecas e centros de recreação na primeira paralisação nacional do tipo em mais de duas décadas no Reino Unido. A greve de 24 horas por melhores salários na Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte também envolveu assistentes sociais, coletores de lixo, funcionários das lanchonetes das escolas, bibliotecários e arquitetos contratados pelo governo para obras públicas ou sociais. Apesar da alta adesão - 750.000 trabalhadores, segundo os sindicatos -, a greve não causou inconvenientes à maioria dos britânicos e passou despercebida pelos turistas em Londres. Os museus e atrações turísticas da capital não foram afetados. "Os turistas não são os principais usuários de nossas escolas e bibliotecas e também não se importam se os guardas de trânsito não estiverem ali", disse o porta-voz da Secretaria de Turismo de Londres, Louise Wood. Os metroviários londrinos também iniciaram uma greve de 24 horas, reivindicando melhoras nas condições de segurança. O metrô de Londres transporta, em média, 3 milhões de passageiros por dia. A greve começou no início da noite de hoje (hora local).