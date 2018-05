Grã-Bretanha envia militares para ajudar rebeldes A Grã-Bretanha enviará oficiais militares para aconselhar os rebeldes líbios que enfrentam o ditador Muamar Kadafi, informou a ontem chancelaria britânica. De acordo com comunicado do secretário de Relações Exteriores William Hague, os conselheiros procurarão melhorar a estrutura militar, a comunicação e a logística dos rebeldes. O governo britânico diz que a medida não descumpre a Resolução 1.973 do Conselho de Segurança da ONU, que autorizou a intervenção na Líbia. Segundo o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, os assessores militares serão despachados para a Líbia rapidamente. Não há detalhes sobre o número ou prazos, mas segundo a agência AP foram destacados 20 oficiais para a missão. / AP