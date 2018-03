Grã-Bretanha enviará mais soldados ao Golfo Pérsico A Secretaria de Defesa da Grã-Bretanha deverá anunciar amanhã o envio de mais 14 mil soldados para o Golfo Pérsico, apesar de manifestações pacifistas realizadas hoje na capital britânica. Protestos contra a guerra ocorreram no fim de semana em vários pontos do mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde centenas de pessoas marcharam hoje pelas ruas da capital. Houve protestos também na Bélgica, Espanha e Turquia. Hoje, os EUA e Israel iniciaram manobras de defesa aérea conjuntas. As forças de Israel se preparam para possíveis ataques com mísseis Scud, no caso de uma guerra entre Iraque e EUA.