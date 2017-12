Grã-Bretanha estuda pôr guardas armados nos aviões A Grã-Bretanha vai analisar a possibilidade de colocar guardas armados em seus aviões comerciais para evitar ataques aéreos como os perpetrados nesta semana em Washington e Nova York, disse o secretário dos Transportes, Stephen Byers. Byers disse também que poderá determinar que as linhas aéreas dêem proteção aos pilotos mediante a instalação de portas seguras na cabine dos pilotos, para isolá-la do resto da aeronave. O secretário, que discutiu nesta sexta-feira a segurança das linhas aéreas com seus colegas da União Européia, disse que os ataques de terça-feira revelaram uma ameaça que "as medidas de segurança existentes não haviam levado em consideração. Todas devem ser revisadas à luz do que aconteceu no início da semana". Em entrevista a uma rádio, Byers disse que a linha aérea israelense El Al já tem guardas nos vôos e protege a cabine dos pilotos. "Estas são medidas que necessitamos considerar", acrescentou. "Há uma nova forma de terrorismo e precisamos responder de maneira apropriada", afirmou.