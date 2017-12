Grã-Bretanha examina apoio militar aos EUA O governo britânico está examinando que contribuição militar pode oferecer aos EUA, disse o secretário da defesa da Grã-Bretanha, Geoff Hoon, em seu discurso no Parlamento. Além dos esforços diplomáticos e políticos, Hoon disse que "examina também a contribuição militar que a Reino Unido poderá realizar no evento de qualquer pedido dos EUA". As informações são da Dow Jones.