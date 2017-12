Grã-Bretanha invade Espanha ?por engano? A Grã-Bretanha desculpou-se oficialmente nesta segunda-feira por ter invadido - por engano - a Espanha durante o final de semana. Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa britânico que pediu anonimato, durante um exercício de combate realizado neste domingo, um barco anfíbio com cerca de 20 fuzileiros da Grã-Bretanha errou o caminho de Gibraltar (colônia britânica) e foi parar em uma praia espanhola. Os militares estavam armados com fuzis de assalto SA 80 e morteiros, deixando atônitos os habitantes do pequeno povoado de La Línea, localizado próximo à área "invadida". A emissora de televisão Telecinco, que garante que 30 soldados estavam envolvidos na "invasão", mostrou cenas de um pelotão avançando sobre a praia, enquanto pára-quedistas apareciam no horizonte. Segundo a imprensa espanhola, os "invasores" só se retiraram depois que pescadores e a polícia local lhes disseram que estavam em terras espanholas. A incursão acidental ocorre num momento em que Madri e Londres negociam o futuro de Gibraltar, que está sob dominação britânica desde 1704.