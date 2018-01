Grã-Bretanha liberta suposto terrorista; 11 seguem presos A polícia britânica libertou mais um dos 13 suspeitos de terrorismo detidos em operações de busca e apreensão no início da semana. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, um homem de 25 anos detido em Blackburn foi libertado hoje. Ele não foi indiciado e recebeu assessoria jurídica durante seu interrogatório, prosseguiu a polícia. A identidade do suspeito não foi revelada. Trata-se da segunda libertação entre os 13 suspeitos detidos na terça-feira. Com isso, 11 continuam sob custódia da polícia londrina.