Grã-Bretanha não encontram armas proibidas no Iraque O secretário britânico do Interior, David Blunkett, afirmou hoje esperar que nenhuma arma de destruição em massa seja encontrada no Iraque, mas admitiu que sua ausência provocaria "um debate muito interessante" sobre a guerra, lançada pela coalizão anglo-americana sob a alegação de que o Iraque não cumpriu resoluções da ONU para a eliminação de armas químicas e biológicas. Em entrevista à rádio BBC, Blinkett acrescentou que, de qualquer forma, ficaria contente com a derrubada de Saddam Hussein e de seu regime. Veja o especial :