Grã-Bretanha pode conter imigração da UE antes de deixar o bloco

A Grã-Bretanha pode tentar conter a imigração da União Europeia antes mesmo de deixar formalmente o bloco, disse neste domingo o ministro recém-nomeado encarregado do Brexit.

David Davis disse que o estabelecimento de um ponto de corte para novas chegadas provenientes da UE pode ser necessário, se os números aumentarem repentinamente.

Davis, um veterano do Partido Conservador e cético de longa data com relação ao euro foi na quarta-feira nomeado chefe do departamento do governo criado recentemente para supervisionar a saída da Grã-Bretanha da UE.