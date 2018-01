Grã-Bretanha pode usar armas nucleares, diz ministro A Grã-Bretanha está preparada para utilizar armas nucleares contra países como Iraque, Irã, Líbia e Coréia do Norte, caso estas nações façam uso de armas de destruição em massa, disse o ministro da Defesa britânico, Geoff Hoon, perante o Parlamento. Hoon afirmou, durante uma acalorada sessão especial no Parlamento de Westminster, que seu país ainda não está seguro sobre até que ponto seu arsenal é suficiente para convencer esses países a darem marcha à ré em seus propósitos de ataques maciços. O ministro inglês teve de responder a críticas dos parlamentares britânicos - de uma grande parte do bloco trabalhista e dos oposicionists conservadores - sobre o lançamento da "Operação Jaçanã", que inclui o envio de 1.700 fuzileiros da Marinha Real para o Afeganistão. "A possibilidade de grupos terroristas utilizarem armas de destruição em massa é causa de muita ansiedade para a Grã-Bretanha, por isso temos de preparar-nos muito seriamente", disse Hoon em Londres, mas acrescentou que até o momento não há evidência suficiente para afirmar que estes países compraram armas nucleares.