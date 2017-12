Grã-Bretanha rechaça desmentido de Bin Laden O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou neste domingo que não aceita a declaração do milionário saudita Osama Bin Laden, que, em declaração pública feita neste domingo, nega haver tido qualquer relação com os ataques terroristas executados na última terça-feira nos Estados Unidos. ?Bin Laden pode tornar pública uma declaração, mas tanto nós como nossos aliados temos muitas provas?, disse um porta-voz em Londres. O ministério pediu a todos os cidadãos britânicos que se encontram no norte e noroeste do Paquistão, na região limítrofe com o Afeganistão, que abandonem essas zonas. Bin Laden reside desde 1996 no Afeganistão como ?convidado? do regime taleban.