Grã-Bretanha reduzirá tropas no Iraque O Reino Unido começou a reduzir a sua presença militar no Iraque, de acordo com matéria da rede BBC, que cita como fonte o ministro das Forças Armadas, Adam Ingram. Segundo ele, o governo britânico está implementando uma estratégia para o pós-guerra. Ingram informou que navios, aviões, helicópteros e unidades de atendimento médico em campo deverão ser retirados da região do Golfo, incluindo o porta-aviões HMS Ark Royal e alguns grupos de batalha. Ingram afirmou ainda que o objetivo de desarmar o Iraque de suas armas químicas continuará em um ambiente agora mais seguro. Veja o especial :