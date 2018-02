Grã-Bretanha relaxa leis punitivas para a maconha A Grã-Bretanha quer relaxar as leis sobre a maconha, sem chegar a legalizá-la, mas garantindo à maior parte dos usuários que poderão se livrar de penas maiores e receberão apenas uma advertência, enquanto a polícia vai concentrar seus esforços em drogas mais pesadas, anunciou o secretário do Interior, David Blunkett. Blunkett sugeriu rebaixar a maconha da Classe B das drogas para a Classe C, transformando o seu uso e posse em crimes menos sérios. De acordo com o plano que ele esboçou para a Câmara dos Comuns, a polícia ficaria com a autoridade para prender as pessoas capturadas com maconha, mas na maior parte dos casos simplesmente confiscaria a droga e faria uma advertência. "A mensagem para os jovens e as famílias precisa ser aberta, honesta e crível", disse Blunkett. "A cannabis é potencialmente uma droga nociva e deve permanecer ilegal. No entanto, não é comparável ao crack, à heroína e ao ecstasy", declarou o secretário do Interior.