Grã-Bretanha retira convite a embaixador da Síria para casamento

LONDRES - O ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha retirou nesta quinta-feira, 28, o convite feito ao embaixador da Síria no país para o casamento do príncipe William com Kate Middleton.

Veja também:

Festa que não é só para inglês ver

Lista de convidados revelada

Britânicos planejam fugir do casamento

TV Estadão: William, o bom moço da família real

ESTADÃO ESPN: Saiba detalhes do casamento

VÍDEO: Conheça a abadia de Westminster

INFOGRÁFICO: Veja o trajeto do cortejo real

BLOG: Um casamento inusitado

Um porta-voz do ministério afirmou que o chanceler William Hague decidiu que a presença do embaixador sírio, Sami Khiyami, na cerimônia seria "inaceitável", à luz da repressão violenta dos protestos contra o governo que ocorrem na Síria. O ministério afirmou que o Palácio de Buckingham compartilha da opinião.

Centenas de pessoas morreram na Síria desde que os protestos contra o governo do presidente Bashar al-Assad começaram no país, no começo de março.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.