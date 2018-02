Grã-Bretanha revisará exportação de armas para Israel

LONDRES - O governo da Grã-Bretanha anunciou nesta segunda-feira, 4, que está revisando todas as licenças de exportação de armas para Israel, em meio à invasão e bombardeio do país na Faixa de Gaza. A chancelaria britânica investiga a morte de um cidadão britânico que trabalha como voluntário no território palestino. O primeiro-ministro David Cameron disse concordar com as críticas feitas pela ONU a um bombardeio que matou 10 pessoas ontem em uma escola da entidade.

A revisão das licenças, segundo o governo britânico, foi decidida na semana passada. Apenas serão exportadas as armas consideradas “ apropriadas”. Segundo um estudo divulgado por uma comissão do Parlamento britânico, os contratos de vendas de armas para Israel somam US$ 13 bi e envolvem veículos blindados, componentes de drones e de mísseis.

Sobre o cidadão britânico que teria morrido em Gaza, a secretaria do Exterior divulgou comunicado no qual prometeu investigar o episódio. “Estamos analisando esse caso urgentemente”, disse um porta-voz do Foreign Office.

Segundo o canal SkyNews, o voluntário é um inglês de Rochdale que faz trabalho humanitário em Gaza. / EFE e REUTERS