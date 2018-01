Grã-Bretanha se prepara para possível ação contra o Iraque O governo do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, informou hoje que está se preparando para uma possível ação militar contra o Iraque, caso falhem os esforços diplomáticos para desarmar Saddam Hussein. O secretário de Defesa Geoff Hoon afirmou que as medidas militares contra o presidente iraquiano seriam um último recurso mas assinalou que "temos que mostrar a Saddam Hussein que falamos sério". "Nós estamos nos preparando", disse Hoon à rede de televisão Sky News. O secretário acrescentou que Estados Unidos e Grã-Bretanha dispõem de um amplo leque de planos militares para qualquer contingência em qualquer parte do mundo. "Certamente devemos estar preparados, não desejo dar nenhuma data específica, mas lhes asseguro que... estamos preparados". Na sexta-feira, Blair já havia afirmado que Saddam Hussein será confrontado com uma ação militar se se recusar a aplicar a resolução 1.441 da ONU sobre seu programa de desenvolvimento de armas de destruição maciça. A resolução dá sete dias ao Iraque para aceitar uma inspeção ao seu armamento, alertando para as "graves conseqüências" que decorrem do não cumprimento da decisão das Nações Unidas. Fontes dos EUA dizem que um plano do Pentágono inclui mais de 200.000 soldados para invadir o Iraque caso Bagdá não coopere. O jornal britânico The Sunday Telegraph afirmou hoje que a Grã-Bretanha começará a mobilizar uma força de combate de 15.000 soldados na próxima semana para um possível ataque por terra ao Iraque.