Grã-Bretanha: secretário apoia aborto até 12 semanas

Os comentários surgem depois que a secretária de Cultura e ministra da Mulher, Maria Miller, disse que gostaria de ver a lei de aborto ser endurecida, de modo que o limite mudasse de 24 para 20 semanas. O gabinete do premiê salientou que Hunt expressou opiniões puramente pessoais, e que o governo britânico não tem planos de mudar a legislação.

Mas as declarações do novo secretário de Saúde, pouco antes da conferência do Partido Conservador, imediatamente acirraram o debate político e enfureceu os ativistas pró-aborto. Embora não tanto quanto nos Estados Unidos, o assunto é polêmico na Grã-Bretanha. O limite de 24 semanas vale para Inglaterra, Escócia e País de Gales. A prática é ilegal na Irlanda do Norte, exceto nos casos em que a vida da mãe corre risco ou a gravidez é uma séria ameaça à sua saúde. As informações são da Associated Press.