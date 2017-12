Grã-Bretanha suspende governo da Irlanda do Norte A Grã-Bretanha anunciou nesta sexta-feira que suspendeu o governo autônomo da Irlanda do Norte por 24 horas na tentativa de acabar com um impasse sobre o desarmamento da guerrilha republicana e outros problemas que afetam o acordo de paz de 1998. Com a coalizão governista enfrentando um possível colapso, a Grã-Bretanha pretende revisar as dificuldades para permitir a breve restauração do governo formado por protestantes e católicos. O secretário da Irlanda do Norte, John Reid, declarou que dentro das próximas seis semanas o problema do desarmamento deverá ser solucionado de uma vez por todas.