Grã-Bretanha suspende governo de coalizão na Irlanda do Norte A Grã-Bretanha retomou hoje, por um dia, o poder na Irlanda do Norte (Ulster), diante do impasse entre os partidos protestantes e católicos para formação de um novo governo. Com a medida, prevista no Acordo de Paz da Sexta-feira Santa, de abril de 1998 as partes terão mais seis semanas para retomar as negociações. "É nossa intenção devolver o poder aos norte-irlandeses o mais rápido possível", disse o ministro britânico para Irlanda do Norte, John Reid, ao anunciar a suspensão das instituições autônomas da província em entrevista no Castelo de Hillsborough, nas cercanias da capital norte-irlandesa. "Torcemos para uma solução das divergências antes mesmo do fim desta semana", acrescentou. A crise teve origem no pedido de renúncia do primeiro-ministro norte-irlandês, o líder protestante David Trimble. Ele deixou o poder em 1º de julho, acusando o católico Exército Republicano Irlandês (IRA) de violar o Acordo da Sexta-Feira Santa ao não fixar uma data para iniciar a destruição de seu arsenal. Pelo acordo, o governo britânico tinha até a meia-noite deste sábado para intervir na província ou antecipar eleições gerais. A realização de um pleito era uma alternativa pouco provável tanto para a Grã-Bretanha quanto para a República da Irlanda, que patrocinam o processo de paz. Os dois governos temiam provocar uma radicalização ainda maior da crise política no Ulster. Isso porque nas eleições legislativas e municipais de junho, os radicais protestantes e católicos tiveram um desempenho surpreendente nas urnas. A notícia da suspensão do governo norte-irlandês desagradou o Sinn Fein, braço político do IRA. Gerry Adams, presidente do partido, acusou Londres de agir com precipitação e dessa forma, violar os termos do acordo. Adams defendia a convocação de eleições. "Não é uma maneira séria de resolver as divergências, mas sim um cínico mecanismo para negar ao eleitorado a oportunidade de opinar", acrescentou. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse que acreditar protestantes e católicos do Ulster aprovaram a medida. "Todos sabem que há necessidade de dar tempo ao tempo para remover os obstáculos", ressaltou Blair que passa férias no México. Os governos de Londres e Dublin haviam apresentado na semana passada um plano para contornar a crise política que incluía propostas para o desarmamento dos grupos paramilitares, retirada das tropas britânicas da província, reforma da polícia norte-irlandesa e até mudanças na organização dos tradicionais desfiles protestantes (classificados de provocativos pelos católicos). Os católicos reagiram favoravelmente e o IRA chegou a divulgar comunicado, reafirmando compromisso com a neutralização de seu arsenal. Mas os protestantes rejeitaram, reiterando que só haverá acordo quando o IRA fixar uma data para a entrega das armas.