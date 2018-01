Grã-bretanha suspende venda de armas ao Paquistão e Índia O governo britânico suspenderá suas exportações de armas para o Paquistão e para a Índia, enquanto ambos países ostentarem intenção de guerra por causa do conflito na região da Caxemira, informou a secretária do Comércio, Patricia Hewitt. O ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jack Straw, deve visitar a região nos próximos dias para tentar evitar acirramento da tensão entre os países. Nesta segunda-feira, houve forte troca de tiros de artilharia pesada na fronteira da Caxemira, segundo fontes do exército da Índia. O exército do Paquistão disse que 40 soldados indianos foram mortos ontem, num fim de semana de intenso conflito. Representantes do exército indiano negaram as mortes.