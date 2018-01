Grã-Bretanha suspende vôos ao Quênia A Grã-Bretanha irá suspender todos os vôos ao Quênia a partir das 18h (de Brasília), por causa de uma grave ameaça de atentado terrorista, informou a BBC. O Departamento de Transporte britânico disse que o nível de risco de atentado foi elevado a "iminente". Não há mais informações. Ontem, o Departamento de Estado dos EUA alertou haver elevado risco de atentado no Quênia, na Malásia, Filipinas e Indonésia, citando informações dos serviços de inteligência. Segundo tais serviços, foram verificados aumento nas atividades de grupo terroristas nas última semanas. No Quênia, as autoridades alertaram para risco de atentado contra a aviação civil. Os serviços de inteligência do Quênia disseram ter informação de que o grupo terrorista al-Qaeda prepara um atentado para antes do fim do mês.