Grã-Bretanha tem '2 pesos e duas medidas' no caso Assange, diz Correa

QUITO - O presidente do Equador, Rafael Correa, disse que a Grã-Bretanha tem "double standards" ("dois pesos, duas medidas") ao ameaçar invadir a embaixada do seu país em Londres, para cumprir uma ordem judicial de extraditar o fundador do site WikiLeaks, Julian Assange. Em entrevista à BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, Correa citou a invasão da embaixada britânica em Teerã em novembro do ano passado por manifestantes que protestavam contra sanções da Grã-Bretanha ao Irã.

No dia seguinte à invasão, o Conselho de Segurança da ONU - em reunião de emergência - condenou a invasão da embaixada britânica. "Quando se trata de perigo a embaixadas de certos países, é um problema planetário, no qual precisa intervir o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quando se trata de uma embaixada de um país como Equador, é um problema bilateral", disse Correa.

Confira abaixo trechos da entrevista de Correa ao repórter da BBC Will Grant.

BBC Mundo: O sr. vai levar este assunto à OEA e também está falando em levar a discussão a Haia. Não lhe parece contraproducente envolver tanta gente? Não seria melhor simplesmente resolver esse assunto como bilateral entre Equador e Grã-Bretanha?

Rafael Correa: Vamos separar as duas coisas. Uma coisa é o asilo ao senhor Assange. Outra coisa foi a ameaça velada, mas explícita e por escrito, ao outorgarmos o asilo, nos dizendo que de acordo com uma lei nacional de 1987, o Reino Unido poderia entrar em nossa embaixada para prender o senhor Assange.

É por isso que se reuniram a Alba, a Unasul e a OEA. Porque se trata de algo sem precedentes e que criaria um antecedente nefasto nas relações diplomáticas em nível mundial. Isso atentaria contra a convenção de Viena, a Carta das Nações Unidas, contra os princípios civilizatórios da humanidade. É inadmissível. E o Reino Unido não se retratou dessa ameaça. Sobre Haia e outras instâncias judiciais, estamos sim esperando para ver se conseguimos por essas vias o salvo conduto requerido.

BBC Mundo: O sr. não está utilizando este momento para estender uma imagem da Grã-Bretanha de que é um país preparado a entrar com armas [na embaixada], etc.?

Correa: Acho que é uma trapalhada tremenda da diplomacia britânica. Mas nem sequer esperamos desculpas. [Queremos] ao menos que se retratem desta trapalhada, e até agora ainda não fizeram isso. E isso neste momento virou um problema entre o Equador e a Grã-Bretanha. Aí se vê a moral dupla, os double standards ('dois pesos e duas medidas', em inglês), e como há países que se acreditam superiores aos outros.

Parece-me que quando houve ameaças à embaixada do Reino Unido em Teerã no ano passado, houve uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quando se invadiu a embaixada dos Estados Unidos na mesma Teerã, no final dos anos 1970, houve três ou quatro resoluções no Conselho de Segurança.

Quando se trata de perigo a embaixadas de certos países, é um problema planetário, no qual precisa intervir o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quando se trata de uma embaixada de um país como o Equador, é um problema bilateral. Eu acredito que existe pelo menos um 'double standard'.

BBC Mundo: O sr. disse que as acusações de assédio sexual contra Assange sequer seriam considerados crimes na América Latina. No entanto, se são considerados crimes na Suécia, o que acontece com os direitos dessas duas mulheres para que seu caso seja escutado em um tribunal?

Correa: Isso é irrelevante. Isso foi uma resposta que dei a um jornalista sueco. Ele me perguntou minha opinião, e por isso lhe dei. Mas isso não influiu de modo algum na decisão de dar asilo ao senhor Assange. [Essa decisão] responde a outras considerações: que é verdade que sua vida pode estar em risco, que há sérias perseguições políticas, e que não houve a garantia da Suécia de que não pode ser extraditado para um terceiro país para responder a estes supostos delitos.

Então jamais foi intenção do senhor Assange e jamais o Estado equatoriano participou de uma intenção de não responder à Justiça sueca. A intenção é que se garantisse que ele não seria extraditado a um terceiro país.

