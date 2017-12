Grã-Bretanha tem primeiro registro de união gay Dois homossexuais fizeram história hoje ao se transformarem no primeiro casal de pessoas do mesmo sexo a registrar oficialmente a união na Grã-Bretanha. O Cartório de Registro de Parcerias de Londres, que também está aberto a casais heterossexuais, foi inaugurado pelo prefeito Ken Livingstone, que afirmou esperar que, no futuro, abra caminho para que gays possam se unir em casamentos tradicionais. O registro não confere direito legal, mas trata-se do primeiro reconhecimento civil de uma união entre pessoas do mesmo sexo no país. Muitos ativistas dos direitos dos homossexuais consideraram a cerimônia como um grande passo para a Grã-Bretanha, mas lembraram que a nação continua atrasada em relação a outros países europeus, que permitem o casamento total entre gays. "É um começo, um tímido começo, mas contribui para levantar a questão", afirmou Ian Burford, que assinou seu nome no registro civil ao lado de seu parceiro Alexander Cannell, durante uma cerimônia que teve apenas cinco minutos de duração. A união dos dois homens foi seguida do registro de Linda Wilkinson e Carol Budd, que estão juntas há 16 anos. As duas selaram a união oficial com um beijo, "em sinal de igualdade e liberdade". Segundo o prefeito Livingson, o registro deverá ajudar casais envolvidos em disputas legais sobre pensões, heranças e direitos de imigração já que oficializa o reconhecimento por parte do governo da união. Mas para que o cartório especial tenha força legal, ele deverá ainda ser endossado pelo Parlamento.