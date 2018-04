Grã-Bretanha volta a abrir alguns aeroportos

A agência europeia de aviação, Eurocontrol, informou que 50% dos 28 mil voos previstos para esta terça-feira em países da União Europeia foram confirmados e devem decolar.

Os cerca de 14 mil voos restantes devem ser cancelados, devido aos riscos que as cinzas expelidas pelo vulcão na geleira de Eyjafjallajoekull, na Islândia, representam para a aviação.

Segundo a Eurocontrol, caso as previsões para esta terça-feira se confirmem, cerca de 95 mil voos terão sido cancelados desde quinta-feira da semana passada, quando começou o caos aéreo europeu.

Nesta terça, voos começaram a ser retomados no Reino Unido, após cinco dias de paralisações. Na Europa, alguns aeroportos também estão operando, porém muitos voos ainda estão sendo cancelados.

Muitos esperavam que o espaço aéreo fosse liberado na maioria dos países nesta terça-feira, mas o vulcão na geleira de Eyjafjallajoekull voltou a expelir mais cinzas, levantando dúvidas sobre a normalização das atividades.

Na Grã-Bretanha, o espaço aéreo foi aberto na Escócia na manhã desta terça-feira. A Irlanda do Norte reabriu seu aeroporto às 10h (6h no horário de Brasília), mas anunciou que fechará seu espaço aéreo novamente à tarde. Na Inglaterra, os aeroportos de Manchester, Birmingham, Luton and East Midlands estão fechados até as 19h (23h no horário de Brasília).

Nas demais partes do país - incluindo Londres - os aeroportos ainda estão fechados.

A companhia aérea British Airways disse que cancelou todos os voos de curta distância após o alerta de que o vulcão voltou a expelir cinzas.