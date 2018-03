Granada atinge casa do primeiro-ministro palestino

Oficiais do Hamas informaram que uma granada atingiu a casa do Primeiro-ministro palestino Ismail Haniyeh. O explosivo, do tipo RPG, atingiu a casa e causou danos materiais. Haniyeh e sua família estavam na casa durante o ataque, no campo de refugiados Shati no subúrbio da Faixa de Gaza, informaram os oficiais de segurança. Um dia antes, a casa de Haniyeh foi alvo de um tiroteio. O ataque, supostamente cometido por milicianos leais ao movimento rival Fatah, é o último de uma espiral de violência nas últimas 48 horas em toda a Faixa de Gaza. Desde segunda-feira, morreram 17 palestinos e cerca de 50 ficaram feridos. A Delegação de Segurança egípcia em Gaza convocou para esta terça-feira uma reunião urgente com representantes do Hamas e Fatah para tentar impor o cessar-fogo estipulado na segunda. Não há feridos.