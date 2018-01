Granada de brinquedo provoca caos em aeroporto Um passageiro que levava uma granada de brinquedo para um amigo provocou o caos hoje no aeroporto internacional de Los Angeles, no Estado da Califórnia, EUA, onde os terminais foram evacuados e vários vôos partiram com atraso. O incidente desta segunda-feira foi o mais grave de vários ocorridos nos últimos dias nos Estados Unidos. A granada falsa foi detectada por um agente de segurança através de uma máquina de raio X. Ela estava dentro de um pacote de presente e causou pânico no aeroporto.