Granada explode em frente a emissora de TV na Venezuela Uma granada explodiu em frente a uma estação de TV nesta terça-feira, danificando a entrada do prédio e destruindo vários carros. Ninguém ficou ferido. A polícia afirmou que a granada foi jogada de um carro cerca de uma hora depois da meia-noite, no estacionamento da TV Globovision, um canal de notícias que permanece no ar 24 horas por dia. Não há suspeitos. Este foi o segundo ataque, neste ano, contra um edifício de um órgão da imprensa. O caso acontece em meio às crescentes tensões no país, recentemente abalado por um golpe que provocou a saída - por pouco tempo - do presidente Hugo Chávez. O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter está em Caracas tentando salvar as negociações de reconciliação entre o governo, de tendência esquerdista, e a oposição. "É triste ver que na Venezuela existe uma guerra de ódio", declarou o diretor da Globovision, Frederico Alberto Ravell. "Este é um novo ataque à liberdade de expressão." O governo condenou o ataque. "É um ato criminoso, um ato deplorável, condenável", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Roy Chaderton. Políticos da oposição culparam o governo, dizendo que os freqüentes ataques verbais de Chávez à imprensa, alinhada com a oposição, incitam aqueles que o apóiam a praticar atos de violência contra repórteres. O ministro do Interior Diosdado Cabello, que se encontrou com Ravell, disse que era "absurdo" culpar o governo pelo "ato terrorista".