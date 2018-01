Granada mata 2 em show de astro indiano no Sri Lanka Duas pessoas foram mortas e outras 11 ficaram feridas numa explosão de granada em um concerto liderado pela estrela do cinema indiano Shah Rukh Khan e outros dois atores. As duas pessoas que morreram eram do Sri Lanka: um fotojornalista de 21 anos e uma mulher de 25 anos que trabalhava no hotel onde os artistas estavam hospedados. A polícia informou que a maior parte dos feridos também era do Sri Lanka. Khan, um dos mais queridos astros da Bollywood, e outros artistas não ficaram feridos. O incidente ocorreu sábado à noite, quando uma granada foi arremessada enquanto Khan se apresentava. Cerca de 25 mil pessoas estavam assistindo ao show no centro de Colombo. O show atraiu protestos da majoritária comunidade Sinhala Budista da ilha do Oceano Índico. Antes do concerto começar, grupos de protestantes, comandados por monges budistas parlamentares, entraram em choque com a polícia.