Granadas de fumaça explodem em Seattle Centenas de pessoas foram retiradas de dois prédios de escritórios após a explosão de duas granadas de fumaça parecidas com as utilizadas pelo Exército norte-americano. A polícia local suspeita que grupos defensores dos animais sejam os responsáveis. Não houve feridos. As explosões ocorreram ontem. As granadas foram detonadas com um intervalo de dois minutos do Centro Financeiro e em outro prédio do centro da cidade. Cerca de 700 pessoas estavam local quando aconteceram as detonações. O chefe de polícia Gil Kerlikowske comentou que os atos deveriam ser registrados como terrorismo interno. De acordo com a polícia, o alvo aparente eram duas subsidiárias da Marsh & McLennan Cos., uma seguradora que tem negócios com a britânica Huntingdon Life Sciences, que foi alvo de grupos contrários a pesquisas com animais.